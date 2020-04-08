أمير الرياض فيصل بن بندر في منزله بعد مزاعم إصابته بكورونا (صورة)

نشر أمير سعودي، اليوم الأربعاء، صورة تظهر أمير الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في منزله، بصحة جيدة، في رد على مزاعم نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الأمير فهد بن مصعب آل سعود، في رد على تغريدة لقناة الجزيرة مباشر القطرية زعمت وجود أمير الرياض في العناية المركزة: ”الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة #الرياض حفظه الله ورعاه مساء اليوم بمنزله بمدينة الرياض“.

الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

أمير منطقة #الرياض حفظه الله ورعاه ❤️

مساء اليوم بمنزله بمدينة الرياض .. pic.twitter.com/Ya0H9gqpts — فهد بن مصعب بن سعود آل سعود (@fmsaa1) April 8, 2020

كما نشر الصحفي السعودي، محمد الحربي، مقطع فيديو للأمير أرفقه بتعليق: ”#فيصل_بندر #أمير_الرياض في منزله وبخير وبأتم صحة وعافية“.

ونشر تغريدة أخرى لصورتين إحداهما للأمير والأخرى للملك سلمان، مع أبيات شعرية.

#فيصل_بن_بندر_في_منزله ..

تباشرت فيك الرياض..

تباشرت فيك السحب

حتى المطر ياسيدي .. pic.twitter.com/82eBgnEt7S — محمد الحربي (@alharby_m) April 8, 2020

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية زعمت في تقرير لها، في وقت سابق اليوم، أن عددا من أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، أبرزهم الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.

وتتخذ المملكة العربية السعودية إجراءات صارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، بينها الحظر الكلي للتجول في بعض المحافظات والحظر الجزئي في مناطق أخرى.

وذهب معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى القول إنه حتى لو أصيب أمراء بفيروس كورونا فإن ذلك أمر عادي فهذه الجائحة لا تستثني أحدا والجميع معرضون للإصابة بها كما حدث في عديد الدول حيث أصيب كثير من الشخصيات والمسؤولين بهذا المرض المنتشر في أرجاء المعمورة.