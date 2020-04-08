 أمير الرياض فيصل بن بندر في منزله بعد مزاعم إصابته بكورونا (صورة) – إرم نيوز‬‎

أمير الرياض فيصل بن بندر في منزله بعد مزاعم إصابته بكورونا (صورة)

أمير الرياض فيصل بن بندر في منزله بعد مزاعم إصابته بكورونا (صورة)

نشر أمير سعودي، اليوم الأربعاء، صورة تظهر أمير الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في منزله، بصحة جيدة، في رد على مزاعم نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية  بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الأمير فهد بن مصعب آل سعود، في رد على تغريدة لقناة الجزيرة مباشر القطرية زعمت وجود أمير الرياض في العناية المركزة: ”الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة #الرياض حفظه الله ورعاه مساء اليوم بمنزله بمدينة الرياض“.

كما نشر الصحفي السعودي، محمد الحربي، مقطع فيديو للأمير أرفقه بتعليق: ”#فيصل_بندر #أمير_الرياض في منزله وبخير وبأتم صحة وعافية“.

ونشر تغريدة أخرى لصورتين إحداهما للأمير والأخرى للملك سلمان، مع أبيات شعرية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية زعمت  في تقرير لها، في وقت سابق اليوم، أن عددا من أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، أبرزهم الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.

وتتخذ المملكة العربية السعودية إجراءات صارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، بينها الحظر الكلي للتجول في بعض المحافظات والحظر الجزئي في مناطق أخرى.

وذهب معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى القول إنه حتى لو أصيب أمراء بفيروس كورونا فإن ذلك أمر عادي فهذه الجائحة لا تستثني أحدا والجميع معرضون للإصابة بها كما حدث في عديد الدول حيث أصيب كثير من الشخصيات والمسؤولين بهذا المرض المنتشر في أرجاء المعمورة.

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