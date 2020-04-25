ثالث حالة انتحار في الكويت خلال 24 ساعة

شهدت منطقة صباح السالم في محافظة مبارك الكبير الكويتية، اليوم السبت، حالة انتحار لوافد من الجنسية الهندية، تعتبر الحالة الثالثة خلال 24 ساعة في الكويت.

ولقي الوافد حتفه بعدما شنق نفسه على سلم في بناية بمنطقة صباح السالم في ثاني أيام شهر رمضان، وفقاً لما كشف عنه حساب "أمن ومحاكم" الكويتي.

في ثالث قضية إنتحار خلال 24 ساعة..

وفاة هندي شنق نفسه على سلم بناية في منطقة صباح السالم pic.twitter.com/frghl1MxYW — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) April 25, 2020

وشهد يوم أمس الجمعة حالتي انتحار منفصلتين، الأولى في ساعات الصباح لوافد فلبيني قام بشنق نفسه داخل دورة للمياه بالمستشفى الأميري، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

أما الحالة الثانية، فكانت لوافد مصري في محافظة الفروانية، أقدم على شنق نفسه داخل مسكنه، بعد تقبيل رأس زوجته وابنه، بحسب إفادة الزوجة وهي مصرية أيضاً.

وأوضحت الزوجة أنها سمعت صوت استغاثة من غرفة زوجها لتجده قد شنق نفسه بحبل، حيث حاولت إنقاذه وقص الحبل والاستنجاد بفرق الإسعاف، إلا أن الزوج فارق الحياة، نقلاً عن صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية عدة حالات انتحار في البلد الخليجي الذي تقطنه غالبية وافدة، حيث وقفت الجهات الأمنية على جميع الحالات وأحالتها إلى التحقيق للكشف عن أسبابها، وإن كانت خلف بعضها شبهة جنائية أم لا.