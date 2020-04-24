إصابة ممرض في الكويت بفيروس "كورونا...

أصيب ممرض في دولة الكويت يدعى مترون محمد عوض الظفيري، بفيروس "كورونا"، خلال تأديته عمله في مستشفى "الصباح".

وأفادت مصادر كويتية أن الممرض الظفيري يرقد حاليا للعلاج في مستشفى "جابر الأحمد".

تأكد اصابة الممرض الخلوق والمتميز مترون محمد عوض الظفيري بفيروس #كورونا وذلك أثناء تأدية عمله في مستشفى الصباح ويرقد حاليا بمستشفى جابر الاحمد ..نتمنى له ولجميع أبطالنا المصابين الشفاء العاجل. #أبطال_الصحة pic.twitter.com/qEqd4g1MtC — المجلس (@Almajlliss) April 24, 2020

وأعلنت الصحة الكويتية اليوم عن تأكيد إصابة 215 حالة جديدة، وتسجيل 115 حالة شفاء، وحالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد.