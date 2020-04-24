إصابة ممرض في الكويت بفيروس "كورونا"

إصابة ممرض في الكويت بفيروس "كورونا...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

أصيب ممرض في دولة الكويت يدعى مترون محمد عوض الظفيري، بفيروس "كورونا"، خلال تأديته عمله في مستشفى "الصباح".

وأفادت مصادر كويتية أن الممرض الظفيري يرقد حاليا للعلاج في مستشفى "جابر الأحمد".

وأعلنت الصحة الكويتية اليوم عن تأكيد إصابة 215 حالة جديدة، وتسجيل 115 حالة شفاء، وحالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد.

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