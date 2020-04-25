كندي يستخدم طائرة هليكوبتر لتعقب لص سرق سيارته (فيديو)

استخدم رجل مروحية عائلته الخاصة، لتعقب لص سرق سيارته، على طول طريق سريع في كندا، واستطاع القبض عليه في أقل من ساعتين.

وأبلغ إيمانويل تونر الشرطة أن سيارته من طراز "RAM 2017" قد سُرقت من محطة وقود في بلدة غراند فولز الكندية، بعد أن تركها لدقائق لسداد ثمن الوقود.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سرعان ما لجأ إيمانويل إلى "فيسبوك" لطلب مساعدة الناس في البحث عن السيارة المسروقة، وبالفعل تلقى رسائل من أشخاص يبلغون عن رؤيتها.

وقال إيمانويل إنه جرى تداول المنشور على نطاق واسع، وبدأ الناس يبحثون عن السيارة، وعندها اقترح عليه والده تيدي تونر، الذي يملك المروحية، أن يستخدمها للعثور على السيارة. وبعد حوالي 45 دقيقة من سرقة السيارة، أقلع تيدي وإيمانويل وصهره بالمروحية.

وبالفعل رصد الثلاثي السيارة المسروقة من الجو وراقبوها وهم يتواصلون مع ضباط الشرطة، ويبلغونهم بمكانها.

واستمرت المروحية في مراقبة الشاحنة البيضاء، حتى عندما بدأت الشرطة تطاردها، وفي الخلفية يمكن سماع إيمانويل تونر وهو يقول: "يمكنك الركض، ولكن لا يمكنك الاختباء من المروحية".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الطريق المتعرج جعل المطاردة أصعب على ضباط الشرطة، مما سمح للص بالهروب منهم مؤقتا، ولكن عائلة تونر استمرت في مراقبة السيارة المسروقة، وأبلغت الشرطة بتحركاتها حتى تمكنت من القبض عليها باستخدام شريط المسامير.

وأشارت إلى أن اللص المزعوم هو رجل يبلغ من العمر 37 عاما، معروف بالفعل لدى الشرطة، وتم القبض عليه بعد ساعتين فقط من سرقة السيارة.