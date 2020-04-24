الكويت.. شاب يتهجم على منزل ويهدد بقتل نفسه (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقطع فيديو لأحد الأشخاص ظهر بحالة غير طبيعية أثناء محاولته التهجم على منزل في أحد الأحياء مطالبا بإدخاله عقب زعمه وجود سحر داخل هذا المنزل.

وظهر الشاب أمام سور المنزل مخاطبا عددا من أصحاب المنزل للسماح له بالدخول لوجود سحر "مدعيا أنه سيدلهم على مكان من صنع السحر".

وهدد الشاب بقتل نفسه إن لم يُسمح له بالدخول قبل أن تتدخل إحدى السيدات محاولة تهدئته حيث اتهمها بصنع السحر له.

وقال النشطاء إن الحادثة وقعت في منطقة اليرموك التابعة لمحافظة العاصمة الكويتية أثناء فترة حظر التجوُل الجزئي المفروض في البلاد، في حين لا يمكن لـ"إرم نيوز" التثبت من صحة كل ما يتداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقى المقطع تفاعل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين تعاطفوا مع الشاب رافضين نشر صورته والتشهير به "لكونه بحالة غير متزنة تُظهر بأنه قد يكون مريضا فعلاً".

فيديو

شخص يتهجم على منزل في الكويت أثناء فترة الحظر يدعي بأنه مسحور من أهل هذا المنزل ويهدد بقتل نفسه ما لم يتم إدخاله المنزل pic.twitter.com/nVWlE5L0e0 — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 23, 2020