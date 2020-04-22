السعودية.. ضبط شخص حاول خطف فتاة داخل مصعد منزلها في مكة المكرمة

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تمكنت القوات الأمنية في مدينة مكة المكرمة السعودية، من ضبط شخص حاول اختطاف فتاة من داخل مصعد منزلها بحي الشوقية، وبوقت قياسي. وفي التفاصيل أفاد موقع "سبق" المحلي بأن "الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة تلقت بلاغاً يوم الثلاثاء من فتاة تفيد بتعرضها لمحاولة اختطاف من قِبل شخص غير معروف داخل مصعد العمارة التي تقطنها". وذكرت الفتاة، وفق افادتها، بأن المتهم "لاذ بالهروب من الموقع قبل وصول الجهات الأمنية، بعد أن حاول الإمساك بها وقاومته". وعقب ذلك، باشرت الجهات الأمنية التي حضرت إلى المكان التحقيق في الحادثة، حيث تمت ملاحقة المتهم وضبطه بحي الشوقية، في وقتٍ قياسي؛ وجرى تسليمه إلى مركز