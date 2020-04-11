الشرطة السعودية تلقي القبض على مطلقي نار بمشاجرة في مكة

ألقت شرطة مدينة مكة في المملكة العربية السعودية، القبض على مطلقي نار إثر مشاجرة تهجم فيها 4 أشخاص على شخص آخر، قبل أن يطلقوا النار عليه ويفروا هاربين.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ للجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، يفيد بتعرض شخص يقطن شمال مكة المكرمة، لمضاربة جماعية على أيدي 4 أشخاص بالقرب من منزله، بحسب صحيفة ”سبق“ المحلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر؛ أن الضحية كان يوجد بالقرب من منزله وبرفقته شخصان آخران، ثم داهمهم فجأة 4 أشخاص أحدهم يستقل دراجة نارية، وقاموا بالتهجّم عليهم، وأصيب أحدهم بضربة على رأسه بواسطة ”عصا“ ووصفت إصابته بـ“الخطيرة“.

وأشارت المصادر، إلى أن أحد الأشخاص الأربعة قام بإطلاق النار بواسطة سلاح ناري ”مسدس“، ولم يصب أي أحد بأذى، مؤكدة أن الجهات الأمنية قامت بضبط الجناة، وعثرت بحوزتهم على 16 طلقة نارية حية، في حين نقل المصاب إلى مستشفى حراء العام لتلقي العلاج.

وأوضحت المصادر، أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تجري تحقيقا حول ملابسات الحادثة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة.