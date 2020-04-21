المكسيك .. كوكايين بـ 14 مليون دولار في طائرة مهجورة (فيديو)

عثر الجيش المكسيكي على شحنة كوكايين بقيمة 14 مليون دولار في طائرة صغيرة مهجورة في مهبط طائرات سري.

وقال قائد القوات البحرية المكسيكية، إنه عثر على الطائرة يوم السبت الماضي، بعد أن كشفت تقارير استخبارية عن نشاط مشبوه في ولاية تشياباس الجنوبية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نشرت البحرية فريقًا خاصًا على متن طائرة هليكوبتر، والذي رصد طائرة "سيسنا" على المدرج السري على بعد 26 ميلًا شمال غرب بورت تشياباس، وهي بلدية تقع قبالة ساحل المحيط الهادئ في ولاية تشياباس الجنوبية.

وكشف تفتيش الطائرة المهجورة عن وجود 10 أكياس تحتوي على 358 كيلوغراما من الكوكايين في أغلفة بلاستيكية، كما عثرت القوات على 14 حاوية وقود ودراجتين ناريتين.

وحتى الآن لم يقم الجيش بأي اعتقالات جراء هذه العملية، وتم تسليم شحنة الكوكايين المصادرة والطائرة الصغيرة إلى مكتب المدعي العام المكسيكي في مدينة تاباتشولا.

وقال قائد القوات البحرية في بيان "بهذه الإجراءات تسهم البحرية والجيش المكسيكي في حفظ سلامة المواطنين، وتؤيد التزامها بمكافحة الأنشطة غير المشروعة للجريمة المنظمة، باستخدام جميع الوسائل التشغيلية والاستخبارات التي تسعى إلى جعل المكسيك بلدا آمنا".

وتعد هذه المرة الثانية خلال شهرين تقريبا التي تعترض فيها القوات المسلحة المكسيكية شحنة مخدرات كبيرة، حيث صادر الجيش شحنة كوكايين بقيمة 20 مليون دولار تم تفريغها من طائرة متوقفة على طريق سريع مكسيكي بالقرب من حدود بليز في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبعد ذلك بيوم واحد، أجبرت مقاتلة عسكرية طائرة تستخدم لنقل ما يساوي 12 مليون دولار من المخدرات على الهبوط في مطار في ولاية كوينتانا رو الساحلية في منطقة بحر الكاريبي، بعد اكتشافها في المجال الجوي الدولي بعد التحليق من الأرجنتين.