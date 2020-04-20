شقيقا معتز مطر يقيمان دعوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عنه‎

كشفت زوجة مهند مطر شقيق الإعلامي المصري معتز مطر، عن إقامة زوجها وشقيقه دعوى قضائية رسمية للمطالبة بإسقاط الجنسية عن الإعلامي الهارب في دولة تركيا والعامل بقناة "الشرق" المقربة من جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت ريم سمير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، إنهم "يتبرؤون من معتز مطر"، معربين عن "أسفهم الشديد لوجود صلة دم تربطهم به"، مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة إسقاط الجنسية عنه.

وأضافت أن التحقيق مع شقيقي معتز مطر "أمر طبيعي نظرا لدرجة القرابة"، مؤكدة أن عائلة معتز أقامت الدعوى القضائية يوم الاحد وذلك لإثبات أنهم ضده تماما وضد كل ما يتحدث عنه، وأن ما يربطهم به هو صلة الدم فقط، وهذا أمر خارج عن إرادتهم.

ووجهت زوجة شقيقة معتز مطر رسالة له قائلة "أنت بتهاجم مصر ليل نهار.. مصر اللي إحنا عايشين في خيرها وعمرنا ما شوفنا فيها حاجة وحشة، لو مصر تضررت إحنا اللي هنتضر".

وكانت محكمة النقض المصرية، قد أدرجت 145 متهما بينهم معتز مطر، ومحمد ناصر، والقيادي الإخواني وجدي غنيم، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

وجاء الحكم بعد أن رفضت محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية للفصل في الطعون)، الطعن المقدم من المتهمين على حكم صادر مسبقا من محكمة جنايات القاهرة، بإدراجهم في القضية المعروفة إعلاميا بطلائع "حسم الإرهابية"، التي تم التحقيق فيها من قبل نيابة أمن الدولة العليا.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 760، تهما من بينها "الاتفاق مع قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة، وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى طلائع حسم يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي".