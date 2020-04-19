الهند.. زعيم سياسي يلجأ لحيلة غريبة ليسافر خلال حظر التجول

ادعى زعيم سياسي في الهند، وفاة والده المتوفى منذ زمن، وذلك كحيلة حتى يتمكن من الحصول على تصريح للسفر إلى مدينة أخرى، خلال الحظر الشامل المفروض على البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وذكرت صحيفة The New Indian Express الهندية، يوم الأحد، أن "سومالنجا يلينجر" وهو زعيم سياسي محلي في حزب "الكانادا" الهندي، كان يقيم في منطقة دارواد شمال غرب ولاية كارناتاكا الهندية، حيث كذب على إدارة المنطقة، زاعما أن والده المقيم في مدينة بنغالور جنوب غرب كارناتاكا، توفي ويجب أن يسافر لحضور جنازته.

بدورها منحت إدارة المنطقة، تصريحا يسمح له بالسفر إلى بنغالور، لموافاته شروط حالات الطوارئ.

وفي وقت لاحق اتضح أن والده كان قد توفي قبل حوالي 5 أعوام، حيث قالت مصادر بحسب الصحيفة: "إنه ادعى وفاة والده حتى يساعد أحد أصدقائه للوصول إلى بنغالورو، وبعد أن ساعده عصى يلينجر أوامر الحظر وسافر إلى مدينة هوبلي الهندية".

وأوقفت الشرطة سيارته على الطريق السريع في مدينة دافانجير وسط ولاية كارناتاكا جنوب الهند، ولكنه تمكن من إقناع الشرطة بنفس قصة وفاة والده وحضور الجنازة وأنه شق طريقه عائدا إلى هوبلي.

وسرعان ما انتشر خبر إساءة استخدامه تصريح السفر، حيث بدأت الشرطة التحقيق في الحادثة.