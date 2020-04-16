الهند تقول تطبيق زوم ليس "منصة آمنة" لمحادثات الفيديو

قالت الهند اليوم الخميس، إن تطبيق المحادثات الجماعية بالفيديو "زوم" ليس "منصة آمنة"، لتنضم إلى دول أخرى عبرت عن قلقها من مدى أمن تطبيق أصبح يتمتع بشعبية على مستوى العالم خلال فترة العزل بسبب فيروس كورونا.

واعتذرت شركة زوم كوميونيكشنز ومقرها الولايات المتحدة عن عيوب أمنية، وتقول إنها تعمل على إصلاحها. وشملت هذه العيوب اقتحام مستخدمين غير مدعوين لمؤتمرات فيديو.

وفرضت تايوان وألمانيا بالفعل قيودا على استخدام زوم بينما حظر غوغل نسخة سطح المكتب من التطبيق على أجهزة الشركة هذا الشهر.

وقال مركز تنسيق أمن الإنترنت التابع لوزارة الشؤون الداخلية في مذكرة مؤلفة من 16 صفحة: "زوم ليس منصة آمنة".

ولم ترد الشركة بعد على رسالة بالبريد الإلكتروني من "رويترز" تطلب التعقيب على المذكرة الهندية. واعتذر مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي إريك يوان هذا الشهر عما وصفه بعدم تلبية توقعات المستخدمين وتوقعات الشركة بشأن الخصوصية والأمن.

وقدمت الوزارة قائمة بالتعديلات التي نصحت المستخدمين بتطبيقها من خلال إعدادات الأمن في زوم للتمتع بحماية أفضل من أي دخول غير مسموح به لغرف المحادثات الافتراضية والهجوم على أجهزة المستخدمين.