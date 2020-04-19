الكويت.. استمرار حبس صاحب حساب "زجران سناب"

قررت محكمة كويتية، اليوم الأحد، استمرار حبس صاحب حساب "زجران سناب" المتهم ببث أخبار كاذبة ونشر شائعات في البلاد لمدة أسبوعين على ذمة القضية.

وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت قبل شهر الناشط الشهير بتهمة إثارة شائعات وأخبار كاذبة من أجل بث الهلع والارتباك، وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وأحالت النيابة في الـ 26 من آذار/ مارس الماضي، الناشط المتهم إلى السجن المركزي بناء على قرار النائب العام لسجنه على ذمة القضية 21 يوما.

وأشارت تقارير محلية في وقت سابق إلى "أن المتهم ابن نائب سابق في مجلس 2012، وهو طالب ضابط مسرح من أكاديمية سعد العبدلله للعلوم الأمنية، ومتعطل عن العمل حاليا، وقد تم العثور على مبالغ مالية ضخمة بحسابه إضافة إلى هوية تخوله الدخول إلى عدة أماكن حساسة في البلاد".

وكشفت تحقيقات المباحث الجنائية مع الناشط عن تفاصيل مثيرة حول تورط شخصيات ومسؤولين سابقين وحاليين معه في القضية، وبأنه كان يحصل على المعلومات من قبل أشخاص يعملون بمواقع حساسة في الدولة، بعضها معلومات صحيحة والبعض الآخر شائعات بقصد إثارة البلبلة.