الكويت.. استمرار سجن صاحب حساب ”زجران سناب“ بتهمة بث أخبار كاذبة

رفض قاضي التجديد بإحدى المحاكم الكويتية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الناشط صاحب حساب ”زجران سناب“ المتهم ببث أخبار كاذبة ونشر شائعات في البلاد، وذلك عقب نحو أسبوعين من ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية.

وقرر القاضي رفض إخلاء سبيل الناشط بعد إنكاره التهمة الموجهة إليه بإذاعة أخبار كاذبة من أجل بث الهلع والارتباك في البلاد خلال الأسابيع الماضية، وفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

قاضي تجديد الحبس يرفض طلب إخلاء سبيل المتهم بإدارة حساب ⁧زجران سناب⁩ بعد أن أنكر التهمة الموجهة إليه من إذاعة أخبار كاذبة pic.twitter.com/HMSdGH271R — الراي (@AlraiMediaGroup) April 5, 2020

وأحالت النيابة العامة في 26 آذار/ مارس الماضي، الناشط المتهم إلى السجن المركزي بناء على قرار النائب العام لسجنه على ذمة القضية 21 يوما.

وسبق أن أشارت تقارير محلية إلى ”أن المتهم ابن نائب سابق في مجلس 2012، وهو طالب ضابط مسرح من أكاديمية سعد العبدلله للعلوم الأمنية، ومتعطل عن العمل حاليًا، وقد تم العثور على مبالغ مالية ضخمة بحسابه إضافة إلى هوية تخوله الدخول إلى عدة أماكن حساسة في البلاد“.

وكشفت تحقيقات المباحث الجنائية مع الناشط عن تفاصيل مثيرة حول تورط شخصيات ومسؤولين سابقين وحاليين معه في القضية، وبأنه كان يحصل على المعلومات من قبل أشخاص يعملون بمواقع حساسة في الدولة، بعضها معلومات صحيحة والبعض الآخر شائعات بقصد إثارة البلبلة.