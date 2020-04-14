5 آلاف موظفة يقاضين "ماكدونالدز" بسبب التحرش الجنسي

أقامت سيدتان تعملان في شركة مطاعم ماكدونالدز الأمريكية الشهيرة بولاية فلوريدا دعوى قضائية ضد الشركة بعد تعرض 5000 سيدة من الموظفات إما للطرد أو لخفض الرواتب بسبب شكواهن من تعرضهن للتحرش الجنسي داخل العمل.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الموظفتين جاميليا فيرلي وآشلي ريديك أقامتا الدعوى في إحدى المحاكم الاتحادية بشيكاغو لتمثيل 5000 موظفة ولتوجيه الاتهام لماكدونالدز بتعزيز مناخ التحرش الجنسي وخلق بيئة عمل عدائية. وتتضمن الدعوى تعويضات مالية تصل إلى 500 مليون دولار إضافة للعقوبات التأديبية الأخرى.

وذكرت آشلي وجاميليا في دعواهما القضائية، أن الإدارة فشلت في اتخاذ أي إجراءات صارمة لمنع حوادث التحرش والإساءة الجنسية، وكانت تكتفي فقط بالتجاهل أو نقل المتحرشين من فرع إلى آخر للوصول للمزيد من النساء وإيذائهن، أو معاقبة أي شخص يتحدث عن الانتهاكات التي تعرض لها داخل العمل إما بالفصل أو تخفيض الرواتب.

وذكرت آشلي أنها عملت في ماكدونالدز منذ عام 2015 حتى 2018 وتعرضت للفصل من العمل بعد إبلاغها عن تعرضها لتعليقات جنسية وتلامس من قِبل أحد زملائها في العمل، مؤكدة أنها لن تتوقف عن التحدث علنا عما تعرضت له أثناء عملها داخل سلسلة المطاعم الشهيرة.

أما جاميليا فقد تعرضت للتحرش والإساءة الجنسية من قِبل زميلين لها بالعمل في عام 2018.

وأكدت جاميليا أنها بعد أن اشتكت علنا تعرضت لتخفيض ساعات عملها، ما قلص أجرها إلى 67 دولارا فقط أسبوعيا، وهذا المبلغ لا يكفي لتدبر أمورها وتربية طفلتها الصغيرة، على حد قولها.

يذكر أنه في وقت سابق أقيل ستيف إيستربروك من منصب الرئيس التنفيذي لماكدونالدز بسبب إقامته علاقة مع إحدى موظفات الشركة وانتهاكه سياسات وقواعد العمل.