”ماكدونالدز“ تقيل رئيسها التنفيذي بعد تورطه بعلاقة حميمة

أقالت شركة ”ماكدونالدز“ الرئيس التنفيذي لها بعد الكشف عن ارتباطه بعلاقة حميمة مع إحدى موظفات الشركة، بحسب ما نقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقال عملاق الوجبات السريعة، في بيان صدر الأحد، إن ”الرئيس والمدير التنفيذي السابق ستيف إيستربروك، انتهك سياسة الشركة التي تمنع المديرين من إقامة علاقات رومانسية مع المرؤوسين المباشرين أو غير المباشرين“، مبينة أنه ”سيتم إصدار التفاصيل الخاصة بإيستربروك في ملف فيدرالي“.

واعترف إيستربروك، في رسالة وجهها للموظفين، بوجود علاقة تجمعه مع موظفة لم يكشف عن اسمها، واصفًا الأمر بأنه ”خطأ“.

وقال إنه ”في ضوء قيم الشركة، أتفق مع مجلس الإدارة على أن الوقت قد حان بالنسبة لي للرحيل“.

وصوت مجلس إدارة ماكدونالدز على رحيل إيستربروك بعد إجراء مراجعة شاملة، في حين لم يتم الكشف عن تفاصيل العلاقة.

وانضم إيستربروك إلى الشركة في عام 1993 وشغل منصب الرئيس التنفيذي منذ آذار/ مارس 2015، وتحت قيادته تضاعفت قيمة أسهم الشركة، في حين تراجعت المبيعات بفروعها في أمريكا.

وقد تم ربط راتب المدير التنفيذي البالغ من العمر 52 عامًا بسعر سهم ماكدونالدز، الذي بلغ ذروته في عام 2017 عند 21.8 مليون دولار.

وقرر مجلس إدارة الشركة تعيين كريس كيمبنسكي، الذي شغل مؤخرًا منصب رئيس ”ماكدونالدز“ في الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسًا جديدًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة بعد رحيل إيستربروك.