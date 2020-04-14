ضبط موظفي توصيل حاولا تهريب أشخاص بسيارتهما في السعودية (فيديو)

وقع مندوبان يعملان لدى تطبيقات التوصيل في المملكة العربية السعودية بيد رجال الأمن بعد محاولتهما تهريب شخصين خلال فترة حظر التجول.

ووفق صحيفة "سبق" المحلية، فإن الواقعة الأولى وقعت في محافظة "الرس" حين حاول مندوب أحد تطبيقات التوصيل تهريب سعودي في صندوق السيارة.

واكتشف رجال الأمن محاولة التهريب عند نقطة أمنية في الرس، حيث تم تحرير مخالفات خرق حظر التجول لهما، ومن ثم تم إيقافهما.

وفي واقعة مشابهة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سعوديَين في الطائف بعد مقطع فيديو متداول، أظهر مخالفتهما قرار حظر التجول.

وأظهر الفيديو شخصا وهو يوثق قيادته مركبة، ويذكر تطبيق "مرسول" للتوصيل، ثم قام بتصوير لحظة إخراج شخص آخر من الصندوق الخلفي للمركبة.