الحرس الوطني السعودي ينتشر في مكة لفرض حظر التجول (صور وفيديو)

الحرس الوطني السعودي ينتشر في مكة ل...

المصدر: الرياض- إرم نيوز

نشر الحرس الوطني في السعودية، يوم الاثنين، قواته في أحياء مدينة مكة المكرمة للإشراف على تطبيق حظر التجول الساري في المدينة المقدسة لتقليل الاختلاط بين السكان والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها في تويتر، إن قواتها في القطاع الغربي تتمركز داخل أحياء مدينة مكة المكرمة وتقيم نقاط تفتيش أمنية تطبيقاً لقرار منع التجول الذي تشرف على تطبيقه العديد من القطاعات الأمنية والعسكرية.

وأضافت أنها أطلقت خدمة الصيدلية الافتراضية وذلك بالتواصل مع المرضى عن بعد وتوصيل الأدوية لهم عن طريق الناقل الرسمي.

وقوبلت صور ومقاطع فيديو للقوات العسكرية في شوارع مكة، بترحيب واسع من سكان واحدة من أكبر مدن المملكة بسكانها السعوديين والوافدين الأجانب من مختلف الجنسيات.

وتعمل قوات الحرس الوطني السعودي منذ بدايات تأسيس البلاد قبل نحو ثمانين عامًا، كقوات رديفة ومساندة للقوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع خلال خوضها للحروب كما حدث في حرب تحرير الكويت في تسعينيات القرن الماضي، ومساندة وزارة الداخلية في مهامها الأمنية والخدمية كما يجري كل عام في تأمين موسم الحج أو في مساندة الدفاع المدني في حالة الطوارئ والحروب والكوارث الطبيعية والصناعية والإشعاعية والنووية للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وتعوّل السعودية  على التزام السكان ووقاية أنفسهم من العدوى بفيروس كورونا في ظل غياب أي علاج فعال أو لقاح وقائي له لحد الآن، بهدف إبقاء نظامها الصحي صامداً من خلال السيطرة على عدد الإصابات وإبقائها ضمن نطاق قدرة مستشفياتها ومراكزها الصحية.

ومن أجل ذلك، تحث المملكة، السكان على البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مقابل تسهيل كثير من مناحي الحياة عبر التطبيقات الذكية التي تتيح إنجاز الأعمال والتعلم عن بعد.

وبجانب نصائح البقاء في المنازل والتباعد بين الأشخاص واستخدام المعقمات وغسل اليدين، فرضت السعودية حظر تجول شاملا وجزئيا في عموم البلاد، وعلقت العمل والدراسة والسفر وأغلقت المساجد.

وسجلت السعودية إصابة 4934 شخصا بالمرض حتى يوم الاثنين، تعافى منهم أكثر من 805 أشخاص وتوفي 65 آخرون.

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