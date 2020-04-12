مصر.. توجيه تهمة الإرهاب للمتورطين في واقعة "طبيبة كورونا"

أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بحبس 23 متهما بواقعة تجمهر الأهالي ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بفيروس كورونا في محافظة الدقهلية بشمال البلاد، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في ارتكاب عمل إرهابي واستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام، وعرقلة السلطات العامة من ممارسة عملها ومقاومتها، وتهديد موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تجمهر بعض الأشخاص بقرية شبرا البهو في دائرة المركز لمنع دفن جثمان سيدة متوفاة، وهي سونيا عبد العظيم، مضرمين النيران بـ"قش غلال" في أراض زراعية محيطة بالتجمهر وبإطارات سيارات في الطريق العام لمنع قوات الأمن وسيارة الإسعاف من المرور.

كما وجهت إليهم تهمة استخدام القوة والعنف مع الشرطة وسيارة الإسعاف فأحدثت إحداها تلفا بالسيارة الأخيرة، وحرضوا الأهالي المتواجدين بمحيط التجمهر على المشاركة فيه، فأرهبوا بذلك المواطنين وكدروا السلم والأمن العام.

وأوضح البيان: "اتخذت الشرطة لذلك إجراءات فض تجمهرهم بالغاز المسيل للدموع، وقد أمكن ضبط ثلاثة وعشرين منهم بينما لاذ الباقون فرارا، كما أمكن اتخاذ إجراءات دفن المتوفاة تحت إشراف طاقم الطب الوقائي بالإجراءات الوقائية اللازمة".