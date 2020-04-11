بعد واقعة طبيبة الدقهلية.. عمرو سعد يُقرر فتح مقابر عائلته لضحايا كورونا (فيديو)

أعرب الفنان المصري عمرو سعد عن غضبه واستيائه من الواقعة التي شهدتها إحدى القرى المصرية، من رفض الأهالي دفن جثة طبيبة بعد وفاتها متأثرة بإصابتها بـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال سعد في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على ”فيس بوك“، ”أهلا بكم وكل سنة وأنتو طيبين، أنا مش من اللي بحب أنشر فيديوهات على الفيس بوك، وبكون متردد وهناك الكثير من الأمور ويكون لدي رغبة في التعليق عليها ولكنني بتراجع، وأي حد يرفض دفن ميت بيكون قليل الدين، والموت له حرمة وقدسية“.

وأعلن سعد، أن مدافن عائلته الخاصة هي ملك لكل الأطقم الطبية التي تواجه فيروس كورونا، سواء كانوا أطباء أو من هيئة التمريض أو حتى العاملين بالمستشفيات، وتابع: ”أي حد من أسر الأطقم الطبية سيرسل لي لن أتردد لحظة ومستعد أن أحمل النعش بيدي وأشارك في الدفن، وأنا مش خايف“.

وقام سعد بنشر فيديو معلقًا عليه: ”أعلن مدافن العائلة الخاصة ملك لكل طبيب وممرض وعامل من الأطقم الطبية المواجهين لكورونا، شهدت إحدى القرى بدلتا مصر رفض الأهالي دفن طبيبة متوفاة؛ إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“.

واعترض عدد من أهالي قرية شبرا البهو، التابعة لمحافظة الدقهلية، على دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، داخل مقابر القرية، بعد أن وصلت سيارة إسعاف تحمل جثمانها قادمة من مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“: إن خلافا نشب بين أهالي قرية شبر البهو التابعة لمحافظة الدقهلية وأسرة الطبيبة المتوفاة على دفنها بمسقط رأسها، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتحل الأزمة.