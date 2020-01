عمرو سعد يتراجع عن انتقاده ليوسف شاهين

View this post on Instagram

يوسف شاهين الارض وباب الحديد والناصر صلاح الدين وغيرها كتير من الافلام اللي هتفضل علامات في تاريخ السينيما .، مخرج عشق السينما فأعطاه تاريخها مايستحق .، ده تصحيح واضح للناس اللي ممكن تفهمني غلط. وكون ان دوري طار في المونتاچ وانا لسه عيل صغير مبتدأ???? ده عادي لانه علمني كتير وأعطاني شرف الشقي والتعب والإصرار والاجتهاد والتجارب زي الاستاذ نفسة والله يرحم كل العظماء اللي أمتعونا وعلمونا ان الوقود الحقيقي للنجاح الحب والإصرار والإخلاص