عمرو سعد يتراجع عن انتقاده ليوسف شاهين

تراجع الفنان المصري عمرو سعد عن انتقاداته للمخرج المصري يوسف شاهين، وذلك بعد وصفه بقمع عدد كبير من النجوم من أجل تحقيق شهرته الذاتيه، مؤكدا أن البعض فهم تصريحاته بشكل خاطئ وأن يوسف شاهين مخرج عشق السينما فأعطاه تاريخها ما يستحقه.

ونشر عمرو سعد صورة لفيلم الآخر مع الفنانة حنان ترك والفنان هاني سلامة عبر حسابه الشخصي في ”إنستغرام“، وعلق عليها ”يوسف شاهين الأرض وباب الحديد والناصر صلاح الدين وغيرها كتير من الأفلام اللي هتفضل علامات في تاريخ السينما“.

وتابع عمرو ”مخرج عشق السينما فأعطاه تاريخها ما يستحق، ده تصحيح واضح للناس اللي ممكن تفهمني غلط“.

وأضاف عمرو:“وكون إن دوري طار في المونتاچ وأنا لسة عيل صغير مبتدئ ده عادي؛ لأنه علمني كتير، وأعطاني شرف الشقى والتعب والإصرار والاجتهاد والتجارب زي الاستاذ نفسه، والله يرحم كل العظماء اللي أمتعونا وعلمونا أن الوقود الحقيقي للنجاح الحب والإصرار والإخلاص“.

يشار إلى أن الفنان عمرو سعد قال خلال أحد البرامج التليفزيونية إن يوسف شاهين حذف مشاهد عدة له من أفلامه ”ده مخرج حابب يكون ممثل ومخرج فظلمنا معاه واشتهر ع حسابنا“.

وشارك في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل“ بركة ”، والمسلسل من ﺗﺄﻟيف محمد الشواف،إخراج محمود كريم ، بطولة هالة صدقي،هنادى مهنى، سميرة عبد العزيز، محمد لطفى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحلام الجيرتلي ، و إنعام سالوسة.