الأردن.. الإفراج عن مالك فضائية "رؤيا" الأردنية فارس الصايغ ومدير أخبارها محمد الخالدي

وافقت محكمة أمن الدولة في الأردن، يوم الأحد، على تكفيل وإخلاء سبيل مالك قناة "رؤيا" فارس الصايغ، ومدير الأخبار في القناة محمد الخالدي.

وذكرت القناة في موقعها الإلكتروني، أن "النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة، أخلت سبيل الصايغ والخالدي بكفالة عدلية، وذلك بعد توقيفهما، الخميس الماضي؛ على خلفية نشر إحدى المواد الإعلامية".

وتوجه المحامي قطيشات، إلى سجن الجويدة، لإتمام إجراءات الإفراج عنهما، وفقا لما ذكره مدير مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن نضال منصور، عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وكانت القناة نشرت تقريرا استطلع آراء مواطنين يعملون بالأجر اليومي، ظهر البعض خلاله يلوحون بالتجارة في المخدرات في حال لم يسمح لهم بالعمل، في ظل إجراءات الحظر لمواجهة فيروس كورونا.