الأردن يسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن الأردن، مساء اليوم السبت، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: ”تم تسجيل 9 إصابة بفيروس كورونا المستجد 7 منها من أسرة واحدة، ما رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 381 إصابة“، في حين لم يعلن الوزير عن تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات جراء الوباء عند 7 حالات.

وأوضح خلال إيجاز صحفي عبر فيديو مسجل، أنه تم تسجيل 7 حالات شفاء من الفيروس ”الفتاك“، 3 حالات من مستشفى الأمير حمزة في العاصمة عمان، و3 من مستشفى الملك المؤسس في محافظة إربد شمال المملكة، وحالة واحدة في المدينة الطبية (عسكرية).

وأشار إلى أن حالات الشفاء وصلت إلى 177 حالة، مبينا أن عدد المصابين المتواجدين تحت العلاج، يتوزعون على النحو التالي: 133 مصابا في مستشفى حمزة، و39 مصابا في مستشفى الملك المؤسس، و19 مصابا في الخدمات الطبية.

وينتهي منتصف ليل اليوم السبت، حظر تجول شامل فرضته سلطات المملكة واستمر لمدة 48 ساعة، بهدف تسهيل مهمة عمل فرق التقصي الوبائي، وفرق التعقيم؛ وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.