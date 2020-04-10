لأول مرة منذ تفشي الفيروس.. الأردن لا يسجل أي إصابة جديدة بكورونا

أعلن الأردن، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بكورونا، وهي المرة الأولى التي لم تسجل فيها إصابة على مدى أسابيع، شهدت فرض إجراءات تقييدية لمواجهة الفيروس.

وقال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، إنه تم تسجيل 9 حالات شفاء من فيروس كورونا، وإن الوزارة قامت بما يزيد على 1500 فحص من شمال المملكة إلى جنوبها، وجميعها كانت سليمة.

وبدوره غرد رئيس الوزارء الأردني الدكتور عمر الرزاز ”الحمدُ للَّه، لا إصابات اليوم. حماكم الله جميعاً، ونعوّل على وعيكم والتزامكم. ”فإنّ مع العُسر يُسراً، إنّ مع العُسر يُسراً“.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، ضرورة ”الالتزام بالقيود خلال الأيام المقبلة؛ لأنها أيّام حاسمة جدّاً في معركتنا مع هذا الوباء“. كما أكد ضرورة استمرار الالتزام بتعليمات الحظر الشامل ليوم غد السبت.

وأضاف: اليوم، وبفضل تعاونكم، تمكّنت فرق التقصّي الوبائي من مواصلة عملها الضروري بكلّ كفاءة وفاعليّة، كما تمكّنت فرق التعقيم والتطهير من مواصلة عملها بشكل أكبر.

وتابع العضايلة: ”هناك عدد محدود من المخالفات وحالات خرق الحظر الشامل، تمّ التعامل معها من خلال القوّات المسلّحة والأمن العام وفق أحكام القانون“. يذكر أن الأردن سجل 372 إصابة بفيروس كورونا، منها 170 حالة تعافٍ، و7 حالات وفاة.