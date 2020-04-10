دبي.. الشرطة تلقي القبض على 6 آسيويين شاركوا بمشاجرة جماعية (فيديو)

ألقت شرطة دبي، يوم الجمعة، القبض على 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية شاركوا بمشاجرة جماعية في إحدى مناطق المدينة، وظهروا بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان لشرطة دبي: ”ألقت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي القبض على 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية في قضية مشاجرة في إحدى مناطق دبي؛ نتيجة خلاف بينهم وكانت إصاباتهم بسيطة، وعليه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحويلهم للجهات المختصة“.

وقالت الشرطة إنه ”فور انتشار مقطع الفيديو تحركت فرق البحث والتحري بالإدارة العامة لجمع الاستدلالات، وألقت القبض على المتهمين خلال ساعة فقط“.

وحذرت من“تلك السلوكيات المرفوضة ومن التجمعات، وتدعو الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات الصحية في الدولة، بالالتزام بالتباعد الجسدي والمسافة الآمنة“.

وأظهر مقطع فيديو متداول مجموعة من العمال الآسيويين أثناء مشاجرة عنيفة، قال معلقون إنها في منطقة السطوة في دبي.