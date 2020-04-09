دبي تجهز مستشفيات ميدانية للتعامل مع أي زيادة في إصابات كورونا

أفاد حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بأن الإمارة تجهز مستشفيات ميدانية؛ للتعامل مع أي زيادة محتملة في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحتى مساء أمس الأربعاء، أعلنت دولة الإمارات تسجيل 2659 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توفيت منها 12 حالة، فيما شفيت 239 حالة.

وقال المسؤول في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون: إن الإمارات أعدت بالفعل منذ وقت مبكر تصورات لما قد يحدث على المستوى الاتحادي، بما شمل توفير مستشفيات ومراكز حجر صحي بطاقة استيعابية تمكنها من التعامل مع عشرة آلاف حالة إصابة بكوفيد-19 أو أكثر، إذا اقتضت الضرورة.

وأوضح أن إمارة دبي سيكون فيها أكثر من مستشفيين ميدانيين في الأيام المقبلة للاستعداد لأي موقف، مشيرا إلى أن المستشفيات قد توفر ما بين أربعة وخمسة آلاف سرير.

وأضاف القطامي ردا على سؤال عن الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر، بأن دبي تتيح فنادق خمسة نجوم كمراكز للحجر الصحي.