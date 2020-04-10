الكويت.. العثور على جثة شاب مقتول في ظروف غامضة

عثرت الأجهزة الأمنية في الكويت، على جثة مواطن ثلاثيني مقتول داخل شقته الموجودة في محافظة ”مبارك الكبير“ في ظروف غامضة.

وعُثر على الجثة عقب بلاغ تقدم به شقيق الضحية الذي توجه إلى شقة شقيقه نتيجة القلق الذي انتابه عقب فقده الاتصال به لفترة طويلة ليجده جثة هامدة.

وكشف مصدر أمني لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، أن ”شقيق الضحية أبلغ الجهات الأمنية بعثوره على أخيه متوفيا داخل شقته وغارقاً بالدماء داخل سجادة تم لفه بها“.

من جانبها، ذكرت صحيفة ”الراي“ المحلية أنه ”تم العثور على جثة الشاب بشقته في منطقة المسايل مع وجود ضربة في رأسه، فيما لاتزال التحريات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني“.