قرار قضائي جديد في قضية مقتل الخادمة الفلبينية بالكويت

رفضت محكمة الجنايات في الكويت، إخلاء سبيل مواطن (عسكري) وزوجته في قضية مقتل الخادمة الفلبينية جانيلين فيلافيند‎.

ونقل حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي، المختص بنقل الأخبار الأمنية والقضائية، أن المحكمة رفضت إخلاء سبيل المتهمين، اللذين ينكران الاتهام بقتل الخادمة التي توفت في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

محكمة الجنايات ترفض اخلاء سبيل مواطنة وزوجها متهمين بقتل خادمة فلبينية في منزلهما pic.twitter.com/6Bo2mf2Egp — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) April 8, 2020

وذكرت وسائل إعلام كويتية في السابق، أن الزوج المتهم قام بنقل الخادمة إلى المستشفى، إلا أنها كانت فارقت الحياة، ليبادر الكادر الطبي بالمستشفى بإبلاغ وزارة الداخلية بعد أن رصدوا وجود آثار اعتداء على جسد الخادمة، تم بعده إيقاف العسكري وزوجته.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن ”الزوجة مدانة، مع عدم تورط زوجها بذلك، إذ قام بنقلها إلى المستشفى محاولا إسعافها إلا أنها فارقت الحياة“.

ورجح تقرير الطب الشرعي فرضية أن ”تكون المجني عليها تعرضت للضرب على مدار فترات متباعدة، وهو ما تسبب في وفاتها على الأرجح“.