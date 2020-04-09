إخلاء سبيل المحامي الكويتي هاني حسين المتهم بالإساءة للسعودية

أخلت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الخميس، سبيل المحامي هاني حسين، بعد حبسه أكثر من شهر ونصف الشهر، على ذمة قضية أمن دولة اتهم فيها بالإساءة إلى السعودية.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل المحامي الشهير بكفالة مالية قيمتها 5000 دينار، (نحو 16 ألف دولار)، بعدما أنكر الاتهامات الموجهة إليه، وفقا لحساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل آخر الأحكام القضائية.

وسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية المحامي حسين في الـ20 من شباط/ فبراير الماضي، أثناء عودته من مكتبه إلى المنزل، ليتم بعدها إصدار أوامر بسجنه على ذمة القضية.

ووجهت النيابة تهمتين إلى المحامي حسين إحداهما تتعلق بإشاعة أخبار كاذبة عن المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، والثانية قضية إساءة للسعودية.

والمحامي حسين من الحقوقيين النشطين عبر مواقع التواصل من خلال مناقشته وطرحه لمختلف القضايا الحقوقية والسياسية التي تجري في البلاد.