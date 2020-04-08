 وزير الصحة الكويتي: ”أزمة كورونا ستطول حتى العام المقبل“ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

وزير الصحة الكويتي: ”أزمة كورونا ستطول حتى العام المقبل“ (فيديو)

وزير الصحة الكويتي: ”أزمة كورونا ستطول حتى العام المقبل“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

قال وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، في تصريح له بشأن أزمة فيروس ”كورونا“ إن ”هناك توقعات أن هذه الأزمة ستطول إلى بداية العام القادم في العالم“.

وأضاف: ”واضح ما زلنا في المنحنى الحاد لصعود الحالات، هناك توقع بوصول الإصابات إلى 3 ملايين في نهاية أبريل/نيسان في كل دول العالم“.

وكان الدكتور ”الصباح“ قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن شفاء 6 حالات لیصل مجمل من تعافوا حتى الآن إلى 111 حالة.

فيما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، إلى 855 إصابة، بعد تسجيل 112 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند.

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