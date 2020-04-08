وزير الصحة الكويتي: ”أزمة كورونا ستطول حتى العام المقبل“ (فيديو)

قال وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، في تصريح له بشأن أزمة فيروس ”كورونا“ إن ”هناك توقعات أن هذه الأزمة ستطول إلى بداية العام القادم في العالم“.

وأضاف: ”واضح ما زلنا في المنحنى الحاد لصعود الحالات، هناك توقع بوصول الإصابات إلى 3 ملايين في نهاية أبريل/نيسان في كل دول العالم“.

عاجل | وزير الصحة د. باسل الصباح: الأزمة ستطول حتى بداية العام المقبل بحسب التوقعات – الاصابات ستتضاعف الشهر القادم

.#الكويت #كورونا pic.twitter.com/jlr557mrar — مباشر نيوز (@mobashernewss) April 8, 2020

وكان الدكتور ”الصباح“ قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن شفاء 6 حالات لیصل مجمل من تعافوا حتى الآن إلى 111 حالة.

فيما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، إلى 855 إصابة، بعد تسجيل 112 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند.