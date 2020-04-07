الجزائر توقف شبكة مدججة بالأسلحة البيضاء‎ (فيديو)

قالت وزارة الدفاع في الجزائر، اليوم الثلاثاء، إن قوات الدرك الوطني أوقفت 9 أشخاص كانوا مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء، بتهمة إثارة الشغب والاشتباك مع عناصر الأمن في ضاحية ”عين المالحة“ بمدينة جسر قسنطينة في العاصمة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن“عملية التدخل السريع مكنت من توقيف مجموعة من المنحرفين من ذوي السوابق، كانوا بصدد تهديد أحد المواطنين بسلاح أبيض لاقتحام شقته، غير أنه تمت السيطرة على الوضع وشل مخططهم الإجرامي الخطير.“.

وجرت مصادرة أسلحة بيضاء، من سيوف وخناجر وعصي خشبية مدبَّبة بمسامير، أثناء توقيف هؤلاء الذين وجهت إليهم ”جناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب فعل إجرامي“.

وحدثت الواقعة خلال بدء سريان الحجر الصحي الإلزامي، ”حين حاول هؤلاء ارتكاب جرائم تمس بالقانون العام وإثارة الرعب والهلع بالاعتداء على المواطنين“.

وتجري وزارة الداخلية، من جهتها، تحقيقات أمنية بواسطة جهاز الشرطة، لتعقب منحرفين أثاروا الرعب ونفذوا اعتداءات على أعوان حفظ الأمن العام في ولاية الطارف الشرقية على الحدود مع تونس.