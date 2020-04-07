الجزائر تسجل 20 وفاة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، وفاة 20 شخصًا وتسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 193 وعدد الإصابات إلى 1468 حالة مؤكدة.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي بالعاصمة الجزائر، كشف البروفيسور جمال فورار عن ”تعافي 113 من مواطنيه عبر 33 ولاية (محافظة)، في وقت ظلّ الوباء القاتل مستقرّا عند 45 ولاية“، وأفاد فورار أنّ ”626 شخصًا ما زالوا يخضعون للعلاج بعقار (الكلوروكين)“.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يتراجع فيها عدد الإصابات اليومي إلى 45. بالتزامن طالب رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد الولاة (المحافظين) بـ“التطبيق الصارم لتدابير الحجر الصحي“.