 السعودية .. توقيف 53 وافدا داخل كهوف بالرياض (فيديو) – إرم نيوز‬‎

السعودية .. توقيف 53 وافدا داخل كهوف بالرياض (فيديو)

السعودية .. توقيف 53 وافدا داخل كهوف بالرياض (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أوقفت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، 53 وافدًا، ارتكبوا مخالفات، عدة ولجأوا إلى الكهوف هربًا من الأمن، وفق ما ذكره حساب ”أخبار السعودية“.

وكان أحد الأشخاص قد رصد في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، مجموعة من العمالة الأثيوبية التي اختبأت في كهوف في حي المهدية بالرياض، مضيفًا في الفيديو المتداول، أن ”هؤلاء يشكلون خطرًا على أمن السكان في المنطقة، خاصة ومن غير المعروف أسباب تواجدهم في الكهوف“.

وإثر ذلك، طالب نشطاء بسرعة القبض على الوافدين المختبئين، مؤكدين أنهم يخيفون أهل المنطقة.

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