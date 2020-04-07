السعودية .. توقيف 53 وافدا داخل كهوف بالرياض (فيديو)

أوقفت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، 53 وافدًا، ارتكبوا مخالفات، عدة ولجأوا إلى الكهوف هربًا من الأمن، وفق ما ذكره حساب ”أخبار السعودية“.

وكان أحد الأشخاص قد رصد في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، مجموعة من العمالة الأثيوبية التي اختبأت في كهوف في حي المهدية بالرياض، مضيفًا في الفيديو المتداول، أن ”هؤلاء يشكلون خطرًا على أمن السكان في المنطقة، خاصة ومن غير المعروف أسباب تواجدهم في الكهوف“.

???? بلاغ ضد مجموعة من الوافدين المخالفين من الجنسية الأثيوبية يسكنون داخل كهوف في تشققات الجبال في حي "المهدية" في مدينة الرياض. هؤلاء المخالفين يرتكبون الجرائم يومياً مما أصبح هاجس أمني لدى سكان المنطقة.@MOISaudiArabia @bip_ksa @emara_riyadh

pic.twitter.com/WHTCM1ZftI — MBS محمد بن عبدالعزيز ???????? (@506_MBS) April 6, 2020

وإثر ذلك، طالب نشطاء بسرعة القبض على الوافدين المختبئين، مؤكدين أنهم يخيفون أهل المنطقة.