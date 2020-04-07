هل ستطبق السعودية ”مناعة القطيع“ لمحاربة كورونا؟

رفض كل من المتحدث باسم وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، وأستاذ علم الفيروسات الدكتور فهد المجحدي، نظرية ”مناعة القطيع“ التي روج لها رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون لمكافحة فيروس ”كورونا“ المستجد، مؤكدين أن المبدأ في محاربة فيروس ”كورونا“ هو ”أخلاقي وإنساني“ أولا، ولا يمكن للسعودية أن تتعامل بالمبدأ البريطاني، الذي يقوم على التضحية بمعظم البشر في سبيل المادة والحفاظ على الاقتصاد.

جاء ذلك خلال استضافة الإعلامي عبدالله المديفر في برنامجه ”في الصورة“ على قناة ”روتانا خليجية“ لكل من الدكتور ”العبد العالي“ و“المجحدي“، وناقش أزمة انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد عالميا.

واستنكر أستاذ علم الفيروسات نظرية ”مناعة القطيع“، لافتا إلى أنها ”نظرية فاشلة كونه لا يوجد لقاح لمقاومة الفيروس إلى حد اللحظة“، مضيفا أن ”الدول التي اتبعت هذه النظرية على غرار هولندا عليها أن تتحمل نتائج هذه المجازفة“.

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أستاذ علم الفيروسات د. #فهد_المجحدي يعلق على نطرية "مناعة القطيع" التي تبنتها الحكومة البريطانية سابقا لعلاج #كورونا: نظرية غير إخلاقية، والمناعة الحقيقية لا تتحقق إلا في حال وجود لقاح… #عالم_الفيروسات_في_الصورة pic.twitter.com/V5BmUCdCgN — في الصورة (@Fealsora) March 30, 2020

بدوره، سخر متحدث ”الصحة“ من أصحاب نظرية ”مناعة القطيع“، مبينا أن من تبنوا هذه النظرية لم يطبقوها، وأنه ”لا يمكن مطلقا للمملكة الدخول في هذا الخيار“، موضحا أن ”الخيار يصبح جائزا في حال توافر اللقاح“.

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. #محمد_العبدالعالي_في_الصورة

"مناعة القطيع" ليست مطروحة، ولا نريد أن ندخل في مثل هذه الخيارات.. pic.twitter.com/qPEu3jvsQL — في الصورة (@Fealsora) April 6, 2020

وشددت المملكة العربية السعودية من إجراءاتها الاحترازية لمكافحة فيروس ”كورونا“، وذلك بعد إعلانها فرض حظر تجول كامل على منطقة الرياض ومدن أخرى حتى إشعار آخر.

وأثارت نظرية ”مناعة القطيع“ المطروحة من قبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي أصيب لاحقا بالفيروس، جدلا، حين تبنى مبدأ ”البقاء للأقوى“ والتضحية بالشعوب عامة وتركهم يواجهون مصيرهم مع فيروس ”كورونا“ بأنفسهم ومن ينجو منهم يكتسب المناعة تلقائيا، وذلك للحفاظ على الاقتصاد أولا على حساب الأرواح.