فلسطيني يقتل شقيقه شنقًا في رفح

كشفت الشرطة الفلسطينية، الإثنين، تفاصيل مقتل مواطن فلسطيني شنقًا على يد شقيقه في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بسبب خلافات عائلية بينهما.

وقالت المباحث العامة التابعة لشرطة مدينة رفح، إنه ”بخصوص قضية مقتل المواطن (خ، ح) 28 عامًا، شنقا مساء الأحد في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فإنه تم إلقاء القبض على الجاني وهو (س، ح) 33 عامًا، وهو شقيق المجني عليه، وذلك بعد أقل من ساعة من وقوع الجريمة“.

وأضافت: أن ”التحقيقات الأولية بيّنت إقدام الجاني على شنق شقيقه، على خلفية خلافات عائلية، وأنه سيتم إحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية“.

وأشارت إلى أن القاتل، استخدم أسلاكًا كهربائية قبل أن يستدرج شقيقه ويقوم بشنقه باستخدام تلك الأسلاك، ما أدى لوفاته على الفور، قبل أن تكتشف الشرطة أمره.