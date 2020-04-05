”الجهاد الإسلامي“ تهدد إسرائيل: إما رفع الحصار عن غزة أو دخول الملاجئ

هددت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الأحد، بالتصعيد ضد إسرائيل حال استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، واستمرار الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إن“الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، تحتاج من قياداته الوطنية المزيد من الحكمة، والمزيد من القوة، وعدم التردد“.

وأضاف في بيان أن هناك ”تحديات جديدة تنشأ ولن تنتظر أحدًا، لذلك علينا جميعًا ألا نترك شعبنا الفلسطيني لمزيد من الجوع ولمزيد من الإذلال، خاصة في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات طويلة“.

وتابع:“لأن الموت يطرق أبواب الجميع بقوة وبلا رحمة، فإننا نقول لن نموت وحدنا، وعلى قيادات العدو أن تدرك أن استمرار الحصار والاستمرار بتسويق الوهم على أن إسرائيل محصنة لن يجدي نفعًا“.

وأضاف أن“المقاومة تملك المبادرة وفي أي لحظة للدفاع عن الشعب الفلسطيني والقتال من أجل حياة كريمة لشعبنا ومن أجل أسرانا، وأن أي تهديد لحياة الشعب الفلسطيني عبر استمرار الحصار سيشمل الجميع دون استثناء“.

واختتم النخالة تهديداته بالقول:“على العدو أن يختار بين الملاجئ وما يترتب عليها، أو إنهاء الحصار والاستجابة لإطلاق سراح أسرانا“.