طالبة مصرية ترتكب جريمة بشعة بحق شقيقتها الأصغر

شهدت محافظة مصرية جريمة بشعة؛ حين أقدمت طالبة في المرحلة الثانوية على قتل شقيقتها وإلقاء جثتها داخل خزان مياه؛ بسبب خلافهما حول ترتيب المنزل.

كانت البداية مع تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا باختفاء الطفلة ”بسمة ع ا“ 11 عاما، بالصف الخامس الابتدائي، في إحدى قرى محافظة الشرقية، والعثور على جثتها ملقاة داخل خزان بجوار المنزل.

وتوجهت الشرطة لموقع العثور على الجثة؛ لكشف ملابسات الحادثة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحسينية العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات، أن شقيقتها الكبرى ”17 سنة“ طالبة بالصف الأول الثانوي العام، وراء ارتكاب الواقعة، حيث قامت بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة؛ بعد مشادة بينهما على ترتيب المنزل، وتخلصت من جثتها في خزان بجوار المنزل.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، وتحرر عن الواقعة المحضر، وتم إحالتها إلى النيابة العامة بالحسينية، للتحقيق معها.

يذكر أن جرائم القتل زادت في مصر مؤخرا، ويرجع الخبراء ذلك لعدة أسباب، بينها: الخلافات الأسرية والعائلية، السعي وراء الشهوات، الخيانة الزوجية، تعاطي المخدرات، وتردي العامل الاقتصادي.

كما شهدت البلاد العديد من الجرائم البشعة التي أثارت الرأي العام، كان ضحيتها الأطفال، الذين يتعرضون للقتل على يد الآباء مرة والأخوات مرة أخرى، أو يكون طرف الجريمة طرفا بعيدا.

ومن بين هذه الجرائم، مصرع 3 أطفال والعثور على جثثهم بمنطقة المريوطية في الجيزة، حيث تبين أن الأم وراء ارتكاب الجريمة.

وقضية المواطن محمود نظمي، الذي اعتاد تعاطي المخدرات فخطط للتخلص من طفليه، وبعد القبض عليه اعترف بقتل أبنائه.

وقبل أيام، أشعلت قصة الطفلة ”ساجدة“، غضب مواقع التواصل الاجتماعي في مصر؛ بعد تداول صور صادمة تظهر تعنيفها بالضرب والحرق، واتهام والدتها بذلك؛ لأنها ”تكره خلفة البنات“.