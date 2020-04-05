”لجنة كرة عويجة“.. مجدي عبدالغني يهاجم مسؤولي النادي الأهلي المصري (فيديو)

شنّ مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، هجومًا على لجنة التخطيط بالأهلي بسبب ما أسماه بسوء إدارة ملف التعاقدات بالنادي، وكان آخرها العرض الذي تم تقديمه لتجديد التعاقد مع أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأحمر.

وقال عبدالغني في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على يوتيوب: ”محدش فاهم يعني إيه كرة واحتراف المسألة بقت شغل رزق وجايين يسترزقوا من هذه القصة، عيب ما يحدث، وأحمد فتحي الذي يهاجمه الإعلام حاليا قيمة كبيرة في كرة القدم وأي شخص يوضع تحت إغراء الأموال لن يستطيع أن يقاوم، مسؤولون لم يقدروا يقاموا مغريات الفلوس، واحد الأهلي بيقولوه الأهلي قدامك سنتين وتعتزل“.

وأضاف: ”أولا الرقم الذي عرضه النادي الأهلي كبير جدا ولا يصح الأهلي يعرضه على لاعب في عمر فتحي، ويتركه يذهب لمكان آخر ويأخذ هذا الأموال لأن الأهلي كبير ولديه ناشئين كثر، هل يعقل يأخذ 12 مليون جنيه في السنة الأولى أو الثانية وهو قريب من الاعتزال، ونرى لاعبي أوروبا لما تقترب من الاعتزال تذهب للخليج وتأخذ أموالا وتعتزل، ده رئيس الأهلي، محمود الخطيب، مشاشفس المليون غير بعد ما بطل، الحمدلله إن أحمد فتحي مشي، لا يمكن لوم اللاعب على العرض الذي قبله بالتأكيد“.

وشدد: ”والله انتو ما فاهمين يعني إيه احتراف، واحد سيوقع 3 سنوات، إيه يعني اللي عمله أحمد فتحي أنه شاف مصلحته.. دا كده بقى خيانة عظمى اتنسى تاريخه هتمسحوا تاريخه هو كمان من البطولات التي حصل عليها محدش هيقدر“.

وأضاف مجدي عبد الغني، في تعليقه على أزمة فتحي: ”محدش هيقدر يمسح تاريخ اللاعب من النادي الأهلي والبطولات اللي خدها مع الفريق“، مطالبا كل من يتطرق للحديث عن هذه القضية أن يتحلى بروح الاحتراف ويتحدث في الأمور التي ترضي الله فقط دون القضاء على مستقبل اللاعب.

وتابع: ”خليكم محترفين وخلوا اللي يتكلم يطلع يتكلم بكلام يرضي ربنا مش يرضي العبد عشان يعمل له قرشين من وراه، واللي بيحصل حرام سواء من مسؤولين في أندية بتسرب أخبار عشان تطلع تهاجم الولد أو ناس تانية بتطوع وتتكلم دون علم“.

وأردف: ”ما الذي يحدث في الإعلام، النادي لن يقف على أحمد فتحي ولا عشرة زيه، هل يعقل لما يرى ناد آخر يضع أمامه 48 مليون جنيه هل سيجلس معكم، السنة الماضية كان بيأخذ 4 ملايين جنيه وهذه السنة يأخذ 12 مليونا، حرام عليكم الفلوس اللي عمالين تفرتكوها يا لجنة الكرة يمين وشمال، وليد سليمان بيبطل تمنحوه 11 مليون جنيه في الموسم، ويحطلكم شرط إن محدش ياخد أكثر منه، ده مش أسلوب لجنة كرة قدم.. ده أسلوب لجنة كرة عويجة“.

وكان الأهلي أعلن رحيل أحمد فتحي نهاية الموسم الجاري بعد فشل مفاوضات التجديد بين الطرفين.

وتوّج فتحي مع الأهلي بتسع مرات للدوري المصري، ومرة لكأس مصر، وأربع كؤوس في السوبر المصري.

كما ظفر فتحي مع الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات، والعدد ذاته للسوبر الأفريقي.