أول بيان من شرطة الرياض بشأن هاني العتيبي

أوقفت السلطات الأمنية في السعودية سائق مركبة دهس رجل أمن يوم الجمعة الماضي على الطريق الدائري الغربي بمدينة الرياض، ثم لاذ بالفرار، وفق ما أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، من دون أن تذكر هوية رجل الأمن المتوفى، لكن مصادر سعودية أخرى كانت قد كشفت أن اسمه هاني العتيبي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) قال المقدم شاكر بن سليمان التويجري اليوم الأحد إنه و“بالرغم من شح المعلومات ومحاولة الجاني تغيير معالم المركبة لتضليل الجهات الأمنية، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تمكن الأجهزة الأمنية من كشف هويته والقبض عليه.

وأوضح أن الجاني سعودي في العقد الثالث من العمر وكان مختبئا بداخل وحدة سكنية غربي العاصمة الرياض، وتم ضبط المركبة المستخدمة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة.

ولم توضح الشرطة دوافع الجاني (23 عاما)، كما لم تكشف تفاصيل أخرى عن هويته.