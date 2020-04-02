الأمن الأردني يضبط مروج شائعة ”الغازات السامة“.. ما قصته؟

تمكنت كوادر الأمن العام في الأردن، من القبض على مروج شائعة راجت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتمحور حول وجود غازات سامة في الجو، مما أثار حالة من الهلع.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان إن ”العاملين في الأمن الوقائي ومن خلال التحقيق ومتابعة التسجيل الصوتي الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وادعى ناشره أن هناك غازات خطرة بالجو وأنه يجب على المواطنين التزود بالمؤن“، للبقاء في المنازل أكبر قدر ممكن من الوقت.

وتسبب التسجيل الصوتي بهلع وخوف لدى المواطنين، حيث ادعى وجود غازات سامة في الجو، قامت إحدى الدول بإلقاء تلك الغازات وتحتاج حتى منتصف شهر نيسان الجاري حتى تتلاشى وينتهي تأثيرها.

لكن كوادر الأمن الوقائي، تمكنت من تحديد الشخص صاحب هذا التسجيل وإلقاء القبض عليه ، حيث ”سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه بسبب ترويج الشائعة“.

وشدد البيان على أن“مديرية الأمن العام، ومن خلال الأمن الوقائي، ووحدة الجرائم الإلكترونية، تتابع كل ما يتم نشره من شائعات وأخبار مغلوطة وتتعامل معها على الفور“، حيث تم ضبط عشرات الأشخاص من ناشري الشائعات والأخبار المغلوطة خلال الأسابيع الماضية واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة.

ودخل الأردن بإجراءات صارمة جدًا لمواجهة فيروس كورونا، وعلى رأسها تفعيل قانون الدفاع، وإعلان حظر التجول الجزئي في كافة المحافظات، ومنع التجمعات ومنع إقامة كافة المناسبات الاجتماعي.