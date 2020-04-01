الأردن يعلن تسجيل 4 حالات جديدة بكورونا و6 حالات شفاء

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، مساء الأربعاء، أن بلاده سجلت 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 278.

وأوضح الوزير خلال إيجاز صحفي قدمه في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بأن الحالات الجديدة تعود لشخصين قادمين من إسبانيا، وحالة مخالطة لأحد المرضى من منطقة جرش، وحالة مخالطة في إربد شمال البلاد.

كما أعلن الوزير الأردني شفاء 6 حالات من الفيروس، ومغادرتهم مستشفى الأمير حمزة في العاصمة عمّان، وهو المكان المخصص لعزل الحالات المصابة بالفيروس المستجد.

وقال جابر: إن وزارة الصحة ”قررت افتتاح المراكز الصحية اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى الخميس؛ وذلك لغايات إجراء المسحة الولادية لحديثي الولادة“، فيما قررت لجنة الأوبئة تأجيل المطاعيم للأطفال إلى 6 أسابيع.

يذكر أن الأردن اتخذ تعليمات صارمة جدا للتعامل مع الفيروس المستجد، حيث قرر فرض قانون الدفاع المتضمن حظر التجول، ومنع التجمعات وإغلاق المحال التجارية سوى التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة بأن انخفاض أعداد المصابين في الفيروس لا يعني التراخي في الإجراءات الرامية لمواجهة ”كورونا“.

وحسب البيانات الحكومية الأردنية، سجلت وزارة الصحة انخفاضا ملحوظا بعدد المصابين بالفيروس المستجد، فيما تقول إنها قامت بأخذ آلاف العينات من البؤر الساخنة لغايات فحصها، والتأكد من عدم إصابتها بكورونا.