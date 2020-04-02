محكمة ترفض إخلاء سبيل مصري متهم بالإساءة للكويت

رفضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، اليوم الخميس، إخلاء سبيل مقيم مصري متهم بالإساءة للشعب الكويتي عبر مقطع فيديو، منتقدا إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا، وفق حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي.

ولم يتم الكشف عن هوية المصري المعني بالواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية في الكويت سبق أن ألقت القبض على أحد المقيمين المصريين استخدم إشارة ”الذبح“ أثناء حديثه في مقاطع فيديو متداولة.