محكمة ترفض إخلاء سبيل مصري متهم بالإساءة للكويت

رفضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، اليوم الخميس، إخلاء سبيل مقيم مصري متهم بالإساءة للشعب الكويتي عبر مقطع فيديو، منتقدا إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا، وفق حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي.
ولم يتم الكشف عن هوية المصري المعني بالواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية في الكويت سبق أن ألقت القبض على أحد المقيمين المصريين استخدم إشارة ”الذبح“ أثناء حديثه في مقاطع فيديو متداولة.
نفسية داعشي بالكويت هذا لمن الحكومة تفقد هيبتها وتخضع لتاجر وتردهم نبتلش فيهم المصري الحقيقي مصري جمال عبدالناصر مو مصري السيسي ومصري الاخوان مرسي
عنده فيديوهات قليلة ادب ادزها بتغريدة ثانية #الكويت pic.twitter.com/KRowO7sWjD
— abbas mohammad (@AbbasMohamad16) March 15, 2020
تعليقكم ؟؟ pic.twitter.com/Wi5u9002CR
— آراء (@araaaatv) March 15, 2020