البحرين.. 66 إصابة بكورونا في صفوف العمال الوافدين

كشفت وزارة الصحة البحرينية، عن تسجيل 66 حالة إضافية لفيروس كورونا، تعود للعمال الوافدين بمنطقة سلماباد.

وكان المصابون قد خضعوا للحجر الاحترازي أمس الأربعاء بمقر سكنهم، بعد وجود حالات قائمة بينهم، بحسب موقع وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وبحسب الوزارة، فإنه وبعد التأكد من نتائج الفحوصات المختبرية التي تتم لمن هم في الحجر الصحي الاحترازي، تم نقل الحالات القائمة من هذه المجموعة من العمال فورًا للمكان المخصص للعزل والعلاج للعمال الوافدين.

وذكرت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة المخالطين لهذه الحالات وإجراء الفحوصات المختبرية؛ للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الملاحظة، كما تقرر تمديد إقامتهم بالحجر الصحي الاحترازي لمدة أسبوعين حسب الإجراءات الوقائية المتبعة.

وقالت وزارة الصحة: إن العمال الوافدين لم يغادروا مقر الحجر الصحي الاحترازي، عندما كانوا بمقر سكنهم سابقا، وجميعهم كانوا منذ الأمس في مركز الحجر الصحي الاحترازي الذي خُصص لهم.