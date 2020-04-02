نيابة دبي تطعن لتشديد عقوبة المتهمين في قضية ”روضة المعيني“

طعنت نيابة استئناف دبي، اليوم الخميس، في الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنح منتصف مارس/آذار الماضي بحق الأطباء الثلاثة، المتهمين بالإهمال الطبي الذي لحق بالإماراتية روضة المعيني التي أجرت عملية جراحية وخرجت بعاهة مستديمة، مطالبة بتشديد العقوبة، وفق صحيفة ”البيان“ المحلية.

وقضت ”جنح دبي“ في وقت سابق بحبس الأطباء المتهمين لمدة عام والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء العقوبة، كما أمرت بتغريم المركز الطبي 300 ألف درهم (حوالي 100 ألف دولار).

ودخلت روضة المعيني، إلى مركز ”جراحة اليوم الواحد“ في دبي، في أبريل/نيسان من العام الماضي، لإجراء عملية انحراف وتيرة بالأنف، وأثناء العملية التي استغرقت مدة ساعتين، انخفض ضغط دمها دون أن يلاحظ الأطباء، وتعرضت لسكتة قلبية، وظل دماغها محروما من الأكسجين مدة 7 دقائق، ما تسبب بتلف شديد فيه، وغرقت في غيبوبة تامة.

وحاولت أسرة ”المعيني“ علاج ابنتهم في مستشفى بالولايات المتحدة، لكنهم عادوا بها دون أي تحسن في حالتها.

وأظهرت التحقيقات أن العملية الجراحية شابتها أخطاء طبية جسيمة وصفتها التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.

وأكدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في تقريرها النهائي في نوفمبر الماضي، أن الإهمال الطبي الذي تعرضت له روضة، أدى إلى فقدانها جميع قدراتها الدماغية والذهنية والجسدية وكافة حواسها البصرية والسمعية بحيث أصبحت في حالة عجز تام بنسبة 100%، الأمر الذي يستدعي توفير مساعدة ومتابعة طبية وعناية طبية لها على مدار الساعة.