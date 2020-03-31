 دبي تنفي اعتماد إجراءات استثنائية بقطاع الاتصالات – إرم نيوز‬‎

دبي تنفي اعتماد إجراءات استثنائية بقطاع الاتصالات

دبي تنفي اعتماد إجراءات استثنائية بقطاع الاتصالات

المصدر: فريق التحرير

نفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، اليوم الثلاثاء، إصدار تعميم حول اعتماد إجراءات استثنائية بشأن قطاع الاتصالات تشمل تسجيل المكالمات ومراقبة تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه في موقع تويتر: ”نفت هيئة تنمية المجتمع في دبي ما تم تناقله أخيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إصدار الهيئة لتعميم حول اعتماد إجراءات استثنائية بشأن قطاع الاتصالات وتحديدا فيما يتعلق بالمحادثات الهاتفية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التعميم الذي تم تداوله لا صحة له على الإطلاق“.

وأرفَق المكتب تعميما مزعوما مكتوبا باللغة الإنجليزية تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي جاء فيه أن ”كل المكالمات مسجلة، وكل تسجيلات المكالمات الهاتفية محفوظة، وتطبيق واتس آب مراقب، وموقع تويتر مراقب، وفيسبوك كذلك، وكل تطبيقات التواصل الاجتماعي“.

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