كويتيون تضامنوا معه.. المصري صاحب ”فيديو الكيكة“ يعلق على قرار ترحيله (فيديو)

بث صاحب مقطع فيديو "الكيكة" وهو مقيم مصري سابق في الكويت، مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، يؤكد تواجده خلال لحظة بثه الفيديو في المطار بمصر، وذلك إثر عودته من الكويت، بعد قرار إبعاده عنها. وشدد المصري، أنه "مظلوم" وأن "الفيديو الذي تسبب بإبعاده لا يتضمن أي إساءة"، مطالبًا متابعين بأن يتحروا ويتأكدوا بأنفسهم. وأضاف أن رجل الأمن الذي حقق معه وموظفين في المطار قالوا له "إنه مظلوم"، وأن كويتيين ساندوه أثناء انتشار فيديو "الكيكة"، مؤكدين بدورهم أنه مظلوم، متسائلا "من يعيد له حقه"، وذلك بعد تسجيل تهمة ضده باستهزائه بإجراءات وزارة الصحة الكويتية ضد فيروس "كورونا".