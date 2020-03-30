كويتيون تضامنوا معه.. المصري صاحب ”فيديو الكيكة“ يعلق على قرار ترحيله (فيديو)

بث صاحب مقطع فيديو ”الكيكة“ وهو مقيم مصري سابق في الكويت، مقطع فيديو عبر تطبيق ”تيك توك“، يؤكد تواجده خلال لحظة بثه الفيديو في المطار بمصر، وذلك إثر عودته من الكويت، بعد قرار إبعاده عنها.

وشدد المصري، أنه ”مظلوم“ وأن ”الفيديو الذي تسبب بإبعاده لا يتضمن أي إساءة“، مطالبًا متابعين بأن يتحروا ويتأكدوا بأنفسهم.

وأضاف أن رجل الأمن الذي حقق معه وموظفين في المطار قالوا له ”إنه مظلوم“، وأن كويتيين ساندوه أثناء انتشار فيديو ”الكيكة“، مؤكدين بدورهم أنه مظلوم، متسائلا ”من يعيد له حقه“، وذلك بعد تسجيل تهمة ضده باستهزائه بإجراءات وزارة الصحة الكويتية ضد فيروس ”كورونا“.

فيديو/ الوافد المصري صاحب فيديو «الكيكة» بعد إبعاده من الكويت: المحقق اللي حقق معاه قال لي «والله أدري انت مظلوم». pic.twitter.com/LdQtawY35C — المجلس (@Almajlliss) March 30, 2020

وكان صاحب المقطع، قد وثق قبل نحو أسبوعين تواجده مع أصدقائه وتناولهم ”الكيك“ معًا، موجهًا رسالة لأصدقاء آخرين أو أقرباء له فيما يبدو، بشأن كونهم ”يحسدونهم على الدينار“.

معالي وزير الداخلية :

علشان مانكون ظالمين ونتهم الناس

أو يفهمون البعض المنشور بأسلوب

خاطئ

واضح من الفيديو ان موجه لأهله

في مصر وليس الكويت او الكويتين

الفيديو لا يدعو للمسائلة أو التجريم

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هو مجرد نقد ساخر على غبطة

وحسد أصحابه في مصر

وجب التنويه معاليك @AnasALsaleh pic.twitter.com/fuK5CZGVBu — ﮼سالم،الخضر (@salemalkhodor) March 13, 2020

ووجد الفيديو أصداء لدى ناشطين كويتيين، والذين دافعوا بدورهم عنه، بعد اتهامه بالإساءة للكويت، حيث اعتبروا أن ”التهمة ظالمة“ وأن محتوى الفيديو لا يتضمن أي إساءة.

حسبي الله ونعم الوكيل بكل واحد يظلم و يشهر ويصور و يقطع رزق حرام عليكم حرام ????????

فيديو الكيكة ما كان يم الكويت ولا صوبها دازه حق ربعه ب مصر !! يالله أبعدوه و انقطع رزقه بسبة جم واحد يبون ينشهرون و بس ???? عموما الدنيا تدووور و الظلم ظلمات ???????? — دلال أسعد الشرهان♡ (@Dalal_ALSharhan) March 30, 2020