 كويتيون تضامنوا معه.. المصري صاحب ”فيديو الكيكة“ يعلق على قرار ترحيله (فيديو) – إرم نيوز‬‎

كويتيون تضامنوا معه.. المصري صاحب ”فيديو الكيكة“ يعلق على قرار ترحيله (فيديو)

كويتيون تضامنوا معه.. المصري صاحب ”فيديو الكيكة“ يعلق على قرار ترحيله (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

بث صاحب مقطع فيديو ”الكيكة“ وهو مقيم مصري سابق في الكويت، مقطع فيديو عبر تطبيق ”تيك توك“، يؤكد تواجده خلال لحظة بثه الفيديو في المطار بمصر، وذلك إثر عودته من الكويت، بعد قرار إبعاده عنها.

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بث صاحب مقطع فيديو ”الكيكة“ وهو مقيم مصري سابق في الكويت، مقطع فيديو عبر تطبيق ”تيك توك“، يؤكد تواجده خلال لحظة بثه الفيديو في المطار بمصر، وذلك إثر عودته من الكويت، بعد قرار إبعاده عنها. وشدد المصري، أنه ”مظلوم“ وأن ”الفيديو الذي تسبب بإبعاده لا يتضمن أي إساءة“، مطالبًا متابعين بأن يتحروا ويتأكدوا بأنفسهم. وأضاف أن رجل الأمن الذي حقق معه وموظفين في المطار قالوا له ”إنه مظلوم“، وأن كويتيين ساندوه أثناء انتشار فيديو ”الكيكة“، مؤكدين بدورهم أنه مظلوم، متسائلا ”من يعيد له حقه“، وذلك بعد تسجيل تهمة ضده باستهزائه بإجراءات وزارة الصحة الكويتية ضد فيروس ”كورونا“. #إرم_نيوز #الكويت #أخبار #منوعات #كويتيات #حزن #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #accident #video #kuwait #وافدين #وافد #مصر #القاهرة

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وشدد المصري، أنه ”مظلوم“ وأن ”الفيديو الذي تسبب بإبعاده لا يتضمن أي إساءة“، مطالبًا متابعين بأن يتحروا ويتأكدوا بأنفسهم.

وأضاف أن رجل الأمن الذي حقق معه وموظفين في المطار قالوا له ”إنه مظلوم“، وأن كويتيين ساندوه أثناء انتشار فيديو ”الكيكة“، مؤكدين بدورهم أنه مظلوم، متسائلا ”من يعيد له حقه“، وذلك بعد تسجيل تهمة ضده باستهزائه بإجراءات وزارة الصحة الكويتية ضد فيروس ”كورونا“.

وكان صاحب المقطع، قد وثق قبل نحو أسبوعين تواجده مع أصدقائه وتناولهم ”الكيك“ معًا، موجهًا رسالة لأصدقاء آخرين أو أقرباء له فيما يبدو، بشأن كونهم ”يحسدونهم على الدينار“.

ووجد الفيديو أصداء لدى ناشطين كويتيين، والذين دافعوا بدورهم عنه، بعد اتهامه بالإساءة للكويت، حيث اعتبروا أن ”التهمة ظالمة“ وأن محتوى الفيديو لا يتضمن أي إساءة.

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