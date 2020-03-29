حريق يتلف 15 سيارة في الكويت

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تمكن رجال إطفاء مركز الشقايا في الكويت، صباح اليوم الأحد، من إخماد حريق اندلع في 15 مركبة. ولم يسجل الحادث وقوع أي إصابات. وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، كانت المركبات متوقفة في ساحة ترابية تابعة لحجز مركبات البلدية.