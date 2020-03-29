 حريق يتلف 15 سيارة في الكويت – إرم نيوز‬‎

حريق يتلف 15 سيارة في الكويت

حريق يتلف 15 سيارة في الكويت

المصدر: فريق التحرير

تمكن رجال إطفاء مركز الشقايا في الكويت، صباح اليوم الأحد، من إخماد حريق اندلع في 15 مركبة.

ولم يسجل الحادث وقوع أي إصابات.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، كانت المركبات متوقفة في ساحة ترابية تابعة لحجز مركبات البلدية.

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