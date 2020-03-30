القبض على كويتي وصديقته فوق سطح مهجور

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على شاب وصديقته فوق سطح مهجور، بعد أن عثر عليهما وهما في حالة تعاطي، وتمت إحالتهما لمكافحة المخدرات.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن بلاغا ورد عن وجود أشخاص في منزل مهجور بمنطقة الفردوس، وبوصول رجال الأمن لموقع البلاغ، وجدوا سيارة أمام المنزل، وبالتدقيق على أرقام لوحتها، تبين أن السيارة مسروقة من إحدى مناطق محافظة الأحمدي، وهناك بلاغ بالسرقة بها وتعميم عليها.

وقام صاحب المنزل بتمكين رجال الأمن من الدخول وعند صعودهم إلى السطح عثروا على شاب وفتاة ممددين على فراش وهما في حالة تعاط، وبجانبهما 4 أكياس كيميكال وشبو وأدوات تعاط.

وأدلى كل من الشاب والفتاة بمعلومات مغلوطة بشأن بياناتهما، لكن تبين لاحقا أنهما كويتيان، وأن الفتاة مطلوبة لتنفيذ حكم بالسجن واجب النفاذ مدة سنتين، وصادر بحقها أمر ضبط وإحضار، فيما اعترف الشاب بقيامه بسرقة السيارة التي كانت بحوزتهما.