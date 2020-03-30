شرطة الشارقة تعتقل شخصا سخر من جهود فرق التعقيم (فيديو)

اعتقلت شرطة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، شخصا سخر من جهود فرق برنامج التعقيم الوقائي.

فيديو

شرطة #الشارقة تقبض على شخص سخر من جهود فرق التعقيم وسكان أحد الأحياء#الإمارات pic.twitter.com/yGCXWwukby — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 30, 2020

جاء ذلك بعدما ظهر ذلك الشخص في مقطع فيديو وهو ”يسخر من الجهود التي تقوم بها فرق برنامج التعقيم الوقائي بأحد أحياء مدينة الشارقة، كما سخر -أيضا- من سكان تلك المنطقة“، بحسب بيان لشرطة الشارقة نشرته عبر صفحتها في ”فيسبوك“.

وأكد البيان أنه ”تم القبض على المذكور، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده“.

وحذرت شرطة الشارقة من أنها ”لن تتهاون مع أي تصرفات تسيء أو تسعى لعرقلة الإجراءات والتدابير المطبقة لحماية المجتمع أو الانتقاص من قيمة الأعمال التي يقوم بها المكلفون بتنفيذ البرامج الوقائية في كافة المواقع سواء بالقول أو الفعل أو بأي شكل من الأشكال، أو أي شخص يُقدِم على إهانة أفراد المجتمع أو السخرية منهم بأي طريقة كانت“.

ونوهت شرطة الشارقة إلى أنها ”ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص ينشر أي مواد أو عبارات مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى“.