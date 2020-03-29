الإمارات.. وفاة و3 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، يوم الأحد، تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد لسيدة عربية تبلغ من العمر 47 عاما، تعاني من عدة أمراض مزمنة مما عرضها إلى مضاعفات أدت إلى الوفاة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وأوضحت الوزارة أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخص من الفلبين وشخصين من الهند، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58.

وكشفت الوزارة أنها رصدت 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم التعرف إليها من خلال فحص المخالطين لإصابات تم الإعلان عنها مسبقا، قالت الوزارة إنهم ”لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، إضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج“، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها إلى 570 حالة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).