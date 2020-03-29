مقتل فتى حرقًا على يد مجموعة من الشبان في مخيم جنين

اعتقلت الشرطة الفلسطينية، مساء الأحد، عددًا من الشبان الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية، بعد سكبهم البنزين على جسد فتى ما أدى لوفاته، بعد خلاف بينهم.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مجموعة من الشبان قاموا بسكب مادة حارقة على جسد فتى يبلغ من العمر 17 عامًا، عقب شجار اندلع بينهم ما أدى لوفاة الفتى إثر الحروق التي أصابته.

وقال محافظ جنين اللواء أكرم رجوب: إن ”الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الفاعلين بعدما سكبوا مادة قابلة الاشتعال على الشاب وحولتهم للجهات المختصة من أجل استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية ضدهم“.

وأضاف: أن ”الفتى توفي بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى الحكومي بجنين، متأثراً بالحروق التي أصيب بها“.

وتداول نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو يظهر مشاهد صادمة، لمحاولات عدد من المواطنين إنقاذ حياة الفتى في جنين بعد إحراق جسده من قبل القتلة.

من جانبه، قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ازريقات، إن ”وحدة الجرائم الإلكترونية ستلاحق من قام بتصوير ونشر فيديو الفتى الذي أحرق في جنين، وذلك من أجل تقديمهم للنيابة العامة“.